المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة

المناطق - واس:

تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .



وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.



وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.