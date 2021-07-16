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المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة

المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة
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المناطق - واس:

تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .

وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.

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