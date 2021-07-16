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الإطاحة بمتورطي المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن

الإطاحة بمتورطي المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1004834
المناطق - الشرقية:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من تحديد هوية أطراف مشاجرة جماعية بمحافظة حفر الباطن، تم توثيقها في مقطع فيديو تدوول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على 7 مواطنين ووافد نازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، قام أحدهم باقتياد سيارة وتعمد الاصطدام بمجموعة من الأشخاص.

وأوضحت أنه اتُّخذت بحق المقبوض عليهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق مضاربة جماعية بين عدد من الأشخاص، وأظهر سيارة مسرعة تصطدم بما لا يقل عن 3 أشخاص عمدًا، من بينهم شخص كان يقف أمام السيارة مباشرة.

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