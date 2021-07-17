أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري

المناطق - الجوف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة وكيل رقيب عبدالله بن ناجي الشراري، الذي توفي إثر حادث مروري وهو يؤدي عمله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بشقيق المتوفى علي الشراري.

ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الشراري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.