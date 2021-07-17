احدث الأخبار

فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم
أبرز المواد
 صور.. “الفيحاء” يُهزم بثلاثية وديًا أمام بروداراك الصربي
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري
أبرز المواد
 الإطاحة بمتورطي المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن
أبرز المواد
 المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها
أبرز المواد
 سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.38%.. 76.20 دولارًا للبرميل
أبرز المواد
 أمانة الرياض تنشئ 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة
أبرز المواد
 شرطة الشرقية تطيح بمتورطين في مشاجرة في حفر الباطن
أبرز المواد
 تعرف على الأضرار الخطيرة للتوتر على أجهزة الجسم.. ونصائح للحد منها
أبرز المواد
فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة

فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة

أبرز المواد
“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

أبرز المواد
صور.. “الفيحاء” يُهزم بثلاثية وديًا أمام بروداراك الصربي

صور.. “الفيحاء” يُهزم بثلاثية وديًا أمام بروداراك الصربي

أبرز المواد
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

أبرز المواد

أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري

أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري
http://almnatiq.net/?p=1004841
المناطق - الجوف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة وكيل رقيب عبدالله بن ناجي الشراري، الذي توفي إثر حادث مروري وهو يؤدي عمله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بشقيق المتوفى علي الشراري.
ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
من جانبه أعرب الشراري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

روابط ذات صلة

فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة

فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة
“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم
صور.. “الفيحاء” يُهزم بثلاثية وديًا أمام بروداراك الصربي

صور.. “الفيحاء” يُهزم بثلاثية وديًا أمام بروداراك الصربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*