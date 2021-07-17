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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

أبرز المواد

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
http://almnatiq.net/?p=1004844
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.

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