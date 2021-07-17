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“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

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“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

“شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم
http://almnatiq.net/?p=1004854
المناطق - وكالات:

أصبحت الشركة الصينية “شاومي”، ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات الذكية في العالم خلال الربع الثاني 2021، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق متفوقة على “آبل”، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن شركة الأبحاث “كاناليز” Canalys.

وارتفعت شحنات الجوالات الذكية العالمية 12% في الربع الثاني، وبلغت الحصة السوقية لـ “سامسونج” -التي احتلت المركز الأول بين مصنعي الجوالات الذكية حول العالم- 19%، ثم تلتها “شاومي” بـ17%، وفي الترتيب الثالث جاءت صانعة الآيفون بحصة 14%.

يأتي ذلك بعد ارتفاع شحنات “شاومي” 83% في الربع الثاني، وإطلاقها جوالين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ويضم جوالها “مي 11 ألترا” Mi 11 Ultra واحدا من أكبر مستشعرات الكاميرات في الجوالات الذكية حتى الآن.

وقال مدير أبحاث “كاناليز”، “بن ستانتون”، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، إنه بالمقارنة مع “سامسونج” و”آبل”، فإن متوسط سعر بيع جوالات “شاومي” أقل بحوالي 40% و75% على الترتيب.

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