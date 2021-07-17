الدولار يتخطى 23 ألف ليرة لبنانية

المناطق - بيروت:

قفز الدولار الأمريكي الواحد، اليوم الجمعة، إلى 23 ألف ليرة لبنانية، عقب تطورات أزمة تشكيل الحكومة، بعد أن تخطى عتبة الـ20 ألف ليرة أمس لأول مرة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الخميس: إنه قدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقبل أيام تخطى الدولار الأمريكي في السوق السوداء أعلى مستوى له وقتها أمام الليرة اللبنانية بتجاوزه عتبة الـ19000 ليرة.

أزمة اقتصادية:

ويواجه لبنان حاليًّا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف عام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400%.

نقص حاد في المحروقات:

ويعيش لبنان نقصًا حادًّا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي خلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار.