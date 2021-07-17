الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور

المناطق - الرياض:

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن الحج المبرور هو ذلك الحج الذي يقتدي فيه الحاج بالنبي، صلى الله عليه وسلم، مستشهًدا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “خذوا عني مناسككم”.



وقال المطلق، خلال برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية: إن الحج يكون مبروًرا إذا استوفى الحاج أركان الحج وواجباته، واجتهد في سننه التي فعلها النبي، صلى الله عليه وسلم، وسَلِم من الإثم والجدال، ولم يرفث، ولم يفسق، ولم يؤذِ أحدًا.

وتابع أنه إذا خالف الحاج ما سبق ذكره أو ظل مُصرًّا على ارتكاب ذنب أو معصية مثل قطع الرحم أو لديه دعوة باطلة في المحكمة، وسيعود إليها بعد الحج أو أنه ظالم زوجته، أو أنه لم يسدد للآخرين حقوقهم، يكون حجه غير مبرور.