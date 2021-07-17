إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

أبرز المواد
رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم

رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم

أبرز المواد
تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف على مميزات بطاقة شعائر الذكية

تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف على مميزات بطاقة شعائر الذكية

أبرز المواد
الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور

الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور

أبرز المواد

الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور

الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور
http://almnatiq.net/?p=1004870
المناطق - الرياض:

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن الحج المبرور هو ذلك الحج الذي يقتدي فيه الحاج بالنبي، صلى الله عليه وسلم، مستشهًدا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “خذوا عني مناسككم”.

وقال المطلق، خلال برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية: إن الحج يكون مبروًرا إذا استوفى الحاج أركان الحج وواجباته، واجتهد في سننه التي فعلها النبي، صلى الله عليه وسلم، وسَلِم من الإثم والجدال، ولم يرفث، ولم يفسق، ولم يؤذِ أحدًا.

وتابع أنه إذا خالف الحاج ما سبق ذكره أو ظل مُصرًّا على ارتكاب ذنب أو معصية مثل قطع الرحم أو لديه دعوة باطلة في المحكمة، وسيعود إليها بعد الحج أو أنه ظالم زوجته، أو أنه لم يسدد للآخرين حقوقهم، يكون حجه غير مبرور.

روابط ذات صلة

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس
رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم

رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم
تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف على مميزات بطاقة شعائر الذكية

تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف على مميزات بطاقة شعائر الذكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*