قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين

المناطق - واس:

حضر معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي مؤتمر الأمن البحري، والذي عقد بمملكة البحرين بحضور قادة قوات بحرية من (34) دولة.



وأشاد قائد القوات البحرية المختلطة الفريق براد كوبر بدور القوة في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.



وناقش المجتمعون مستقبل القوة من خلال تبني مبادرات بناء القدرات، وتعزيز التدريب والالتزام بتوفير الموارد، ومناقشة الاستجابة لتهديدات الأنظمة غير المأهولة، وقدرات الاستجابة للكوارث الإنسانية، وكذلك الاستجابة للتهديدات غير الحكومية مثل الصيد غير القانوني.



يُذكر أن القوات البحرية المختلطة عبارة عن شراكة بحرية دولية، تضم حالياً (34) دولة، ومجال عملها يغطي البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي والممرات البحرية المتصلة بها (باب المندب ، مضيق هرمز).

