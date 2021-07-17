الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج

المناطق - واس

قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل بفحص 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم ، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام، كما رصدت 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة.

وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفـــنيّــــــة للسيــــارة وصيانتها أو عـــــــدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب أو تجـــاوز العــــمر التشغيــلي المعتمد للسيارة أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتوجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة و المسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في خمسة مواقع مستهدفة حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام، وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة الميدانية خلال موسم الحج؛ خدمةً لضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلق بتنقلهم بشكل آمن وميسر.