احدث الأخبار

الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي و الشرقية
منوعات
 جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين
أبرز المواد
 إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس
أبرز المواد
 رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم
أبرز المواد
 تسهِّل أداء مناسك رحلة الحاج.. تعرَّف على مميزات بطاقة شعائر الذكية
أبرز المواد
 الشيخ المطلق يوضح شروط الحج المبرور
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة
أبرز المواد
 الدولار يتخطى 23 ألف ليرة لبنانية
أبرز المواد
 فيديو يوثق جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “شاومي” تتفوق على “آبل” وتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم
أبرز المواد
الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج

الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي و الشرقية

الأرصاد: أمطار رعدية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي و الشرقية

منوعات
جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس

جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس

أبرز المواد
قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين

قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين

أبرز المواد

الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج

الهيئة العامة للنقل تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1004897
المناطق - واس

قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل بفحص 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم ، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام، كما رصدت 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة.
وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفـــنيّــــــة للسيــــارة وصيانتها أو عـــــــدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب أو تجـــاوز العــــمر التشغيــلي المعتمد للسيارة أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.
وتوجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة و المسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في خمسة مواقع مستهدفة حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام، وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة الميدانية خلال موسم الحج؛ خدمةً لضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلق بتنقلهم بشكل آمن وميسر.

روابط ذات صلة

جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس

جامعة حائل توضّح أسباب تأخر رواتب بعض الحراس
قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين

قائد القوات البحرية الملكية يحضر اختتام مؤتمر الأمن البحري للقوات البحرية المختلطة بالبحرين
إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*