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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1004903
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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