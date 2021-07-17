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التعاون ينفي رحيل تاوامبا أو تعاقده مع الاتحاد

التعاون ينفي رحيل تاوامبا أو تعاقده مع الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1004920
المناطق - الرياض

نفى نادي التعاون صحة ما تردد بشأن اقتراب رحيل لاعبها الكاميروني لياندر تاوامبا إلى نادي الاتحاد.

وأكدت مصادر مقربة من النادي أن الاتحاد لم يفتح قنوات الاتصال سواء من قريب أومن بعيد من أجل ضم اللاعب الكاميروني لصفوفه.

وأضافت أن التعاون لن يفرط في لاعبه باعتباره عنصرًا اساسيا في الفريق، فضلا عن أن الأخير مرتبط أيضا بعقد يمتد حتى 2024م، لذلك فلن يستطيع التوقيع لأي نادي دون مواقفة التعاون.

يذكر أن أخبار ترددت بشأن اقتراب اللاعب من نادي الاتحاد، بعدما قام اللاعب بإلغاء متابعته لحساب ناديه على إنسغرام، وقيامه بمتابعة نادي الاتحاد، لكن اللاعب نفى صحة ذلك، مؤكدًا أنه لم يقصد إلغاء متابعته لناديه.

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