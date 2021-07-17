فيديو.. بدء توافد ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم

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وصلت إلى المسجد الحرام صباح اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف القدوم في ظل استعدادات كبيرة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي بتهيئتها لهم وتسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام ليوم السابع من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى ، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.

وبين أنه تم حشد أكثر من( 500 )موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم السابع من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة كدي – نقطة الشبيكة – نقطة أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام ، لأداء طواف القدوم ، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.