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واتساب يدرس خاصية تسمح بالتراسل من دون هواتف

واتساب يدرس خاصية تسمح بالتراسل من دون هواتف
http://almnatiq.net/?p=1004938
المناطق - الرياض

يختبر تطبيق واتساب خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم.

حالياً يربط استخدام التطبيق بالهواتف النقالة، حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكومبيوتر.

لكن الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل “حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل”.

وقال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان إن الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.

وأضافت الشركة أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.

وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل “سيغنال”، إذ أنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، وبعد ذلك، يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى.

وطالب قطاع من مستخدمي واتساب، المقدرين ببليوني مستخدم، بتوفير تلك الخاصية على التطبيق.

وفي منشور لإعلان الخاصية الجديدة قال تقنيون في فيسبوك إن العمل عليها تطلب إعادة تفكير في شكل التطبيق بالكامل.

ويرجع ذلك إلى أن النسخة الحالية للتطبيق “تستخدم الهاتف النقال كجهاز أساسي، ليكون مصدراً لكل البيانات الحقيقية الخاصة بالمستخدم، والجهاز الوحيد القادر على استخدام خاصية تشفير الرسائل النصية، لمستخدم آخر، أو بدء المكالمات”.

ومن خلال التطوير المرتقب، لن تعود المراسلات على واتساب عبر الكمبيوتر “مرآة” للمراسلات على الهاتف، ما قد يحسن تجربة المستخدمين لأن الاتصال بالتطبيق ينقطع عند انطفاء الهاتف او عدم اتصاله بالإنترنت.

ولكن في المقابل، يرى بعض خبراء التقنية أن هذه الخاصية قد تشكل ثغرة أمنية أو تسهّل خرق خصوصية المستخدمين، في حال إساءة استخدامها.

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