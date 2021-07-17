احدث الأخبار

مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين
أبرز المواد
 “الحطيم” حجر الكعبة وبه يصب الميزاب
محليات
 المشروعات الخضراء.. خبرات متراكمة عززتها مبادرات المشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا
أبرز المواد
 وزارة الحج تكمل منظومة التجهيزات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 بسبب “بيتا”.. بريطانيا تتراجع عن خطتها لفتح السفر إلى فرنسا
أبرز المواد
 عدد ضحايا فيضانات أوروبا يتجاوز 150 قتيلا
أبرز المواد
 واتساب يدرس خاصية تسمح بالتراسل من دون هواتف
أبرز المواد
 فيديو.. بدء توافد ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم
أبرز المواد
 اختتام أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021 بمشاركة المملكة
محليات
 فيروس كورونا: ما هي سلالات الفيروس وما مقدار الحماية التي توفرها اللقاحات ضدها؟
أبرز المواد
 صحيفة عبرية: إسرائيل بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية
أبرز المواد
مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين

مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين

أبرز المواد
“الحطيم” حجر الكعبة وبه يصب الميزاب

“الحطيم” حجر الكعبة وبه يصب الميزاب

محليات
المشروعات الخضراء.. خبرات متراكمة عززتها مبادرات المشاعر المقدسة

المشروعات الخضراء.. خبرات متراكمة عززتها مبادرات المشاعر المقدسة

منطقة مكة المكرمة
مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا

مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا

أبرز المواد

مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين

مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين
http://almnatiq.net/?p=1004963
المناطق - وكالات

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم بعد انهيار منزل تم بناؤه ذاتيا في وقت متأخر يوم الجمعة في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وانهار جزء من منزل سكني كان قيد البناء في بلدة داهو في يونغآن، وهي مدينة على مستوى المحافظة تخضع لإدارة مدينة سانمينغ، بعد ظهر يوم الجمعة، مما أدى إلى محاصرة عشرة أشخاص.

وتم سحب المحاصرين في حوالي الساعة 8:30 مساء ونقلهم على الفور إلى مستشفى وفقا لما ذكرته حكومة بلدية يونغآن.

وتأكد في وقت لاحق وفاة ثمانية أشخاص والاثنان الآخران في حالة مستقرة.

وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث.

روابط ذات صلة

مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا

مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا
وزارة الحج تكمل منظومة التجهيزات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

وزارة الحج تكمل منظومة التجهيزات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
بسبب “بيتا”.. بريطانيا تتراجع عن خطتها لفتح السفر إلى فرنسا

بسبب “بيتا”.. بريطانيا تتراجع عن خطتها لفتح السفر إلى فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*