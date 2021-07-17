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وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة

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وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005006
المناطق - مكة المكرمة

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وآخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.
وبدأ جولته بالوقوف على مسجد نمرة بمشعر عرفات، مطلعاً على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، وجاهزية شاشات المكتبة الإلكترونية والشاشات التفاعلية والروبوتات الآلية للفتوى، وخدمة (الواي فاي) ومشروع فرش المسجد، ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد تطبيقاَ للإجراءات الصحية.
كما وقف على جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج والخدمات التقنية عبر شاشات المكتبة الإلكترونية والتفاعلية التي تقدم الخدمات التوعوية بعدة لغات، وشاهد المسارات واللوحات الإرشادية لتحقيق التباعد وآلية دخول وخروج الحجاج.
وتفقد معاليه مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة وكبائن الفتوى وغرف تلقي الاتصالات، وتابع آلية استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المُخصص لضيوف الرحمن، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الأمانة طيلة موسم الحج بمشاركة عدد من العلماء والدعاة.

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