الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزع 20 ألف مظلة

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (20) ألف مظلة اليوم، على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، وذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان “هديتي مظلتي”.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس، مؤكدا حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع.