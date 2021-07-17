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الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

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الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج
http://almnatiq.net/?p=1005023
المناطق - مكة المكرمة

أكملت وزارة الصحة تجهيز مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات , لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام، حيث سيعمل المستشفى خلال موسم حج هذا العام على مدار الساعة.
وتبلغ سعة المستشفى 77 سريراً منها 17سرير عناية مركزة ,كما تم تجهيز وحدة للإجهاد الحراري إضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية من باطنة وجراحة وقسم للعمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي .
فيما تم تجهيز المستشفى بالأقسام الطبية المساندة مثل قسم المختبر، وقسم الأشعة وقسم الصيدلية بالإضافة إلى تكليف 183 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لتشغيل أقسام المستشفى .

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