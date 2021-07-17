طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

المناطق - مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وغائماً جزئياً على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 41 درجة, واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية سرعة الرياح 38-15كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38.