احدث الأخبار

“مسجد العمرة”.. موضع إحرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع
أبرز المواد
 طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
أبرز المواد
 الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج
أبرز المواد
 أمن الحج .. أرساه المؤسس ووثقه الرحالة وعززه الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 ‏ “التجمع الأول”: احذروا خطر «سواطير» الأضاحي
أبرز المواد
 مساجد المشاعر المقدسة .. عراقة تاريخ وشرف زمان ومكان
أبرز المواد
 بئرُ زمزم.. مياهُها انبجست بجناح مَلَكٍ تحت أقدام نبي
أبرز المواد
 أمانة عسير تنهي استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك
منطقة عسير
 الصحة: تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بكورونا و 15 حالات
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزع 20 ألف مظلة
أبرز المواد
 استهلاك 15 ألف لتر من المعقمات للمسجد الحرام مع قدوم أول فوج لأداء طواف القدوم
منطقة مكة المكرمة
 المسجد الحرام يستقبل الحجاج عبر 63 بابًا لضمان سلامتهم
أبرز المواد
“مسجد العمرة”.. موضع إحرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع

“مسجد العمرة”.. موضع إحرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع

أبرز المواد
طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

أبرز المواد
الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

أبرز المواد
أمن الحج .. أرساه المؤسس ووثقه الرحالة وعززه الذكاء الاصطناعي

أمن الحج .. أرساه المؤسس ووثقه الرحالة وعززه الذكاء الاصطناعي

أبرز المواد

“مسجد العمرة”.. موضع إحرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع

“مسجد العمرة”.. موضع إحرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع
http://almnatiq.net/?p=1005026
المناطق - مكة المكرمة

مسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما له مكانة عظيمة عند المسلمين، ويتميز عن مساجد مكة المكرمة التاريخية، إذ يستقبل المعتمرين طيلة العام وعلى مدار الساعة، ويشهد كثافة عالية في موسمي الحج والعمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالخروج له للإحرام بالعمرة في حجة الوداع، لذلك سمي المسجد باسمها، ويسمى كذلك بمسجد التنعيم أو مسجد العمرة وهو أحد المعالم الإسلامية المعروفة، فعنده يحرم الحجاج والمعتمرون من أهل مكة المكرمة سواء من ساكنيها أو المقيمين؛ إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كم عن المسجد الحرام شمالا على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم.
ويقع المسجد في الشمال الغربي لمكة المكرمة، في الحل بعد نهاية حد الحرم على طريق المدينة المنورة، في حي التنعيم الذي سمي باسمه وهو حي يقع بين جبلي ناعم ونعيم وقيل إنه اقتبس اسمه من اسميهما.
وتعود تسمية المسجد بالعمرة لأن كثيرا من أهل مكة ومن نزل بها من قاصديها يحرمون بالعمرة منه، وتكمن أهمية المسجد التاريخية في أنه بني في الموضع الذي أحرمت منه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة الوداع.
ويتميز المسجد بالأبواب والنوافذ المرتفعة، التي شيدت على أحدث طراز معماري روعي فيه الأصالة والتاريخ ليمازج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة، إذ يعد من المواقع المهمة في تاريخ الإسلام، ويقع المسجد على مساحة 84 ألف متر مربع، تشمل المرافق التابعة له، أما مساحة المسجد فهي 6 آلاف متر مربع، ويستوعب نحو 15 ألف مصل.

روابط ذات صلة

طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

طقس صحة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

الصحة : اكتمال جاهزية مستشفى جبل الرحمة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج
أمن الحج .. أرساه المؤسس ووثقه الرحالة وعززه الذكاء الاصطناعي

أمن الحج .. أرساه المؤسس ووثقه الرحالة وعززه الذكاء الاصطناعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*