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‏ “التجمع الأول”: احذروا خطر «سواطير» الأضاحي

‏ “التجمع الأول”: احذروا خطر «سواطير» الأضاحي
http://almnatiq.net/?p=1005028
المناطق - الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول رسائل توعوية بإجراءات السلامة أثناء النحر، حيث احتوت على إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي، وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.

و أوضح “التجمع الأول” بأن أقسام الطوارئ في منشآته تستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في اليدين والأرجل .

وشدد “التجمع الأول” على خطورة إتباع الطرق الغير سليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

يذكر أن “التجمع الأول” جميع منشآته تستقبل مختلف الحالات الإسعافية، بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

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