أمانة عسير تنهي استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك

المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها لاستقبال أضاحي المستفيدين بوضع خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة على المسالخ ونقاط الذبح بعيد الأضحى المبارك.

وشملت الخطة تكثيف الرقابة على جميع المسالخ ونقاط الذبح والتركيز على إنهاء استقبال المستفيدين وتقديم الخدمة لهم بكل سهولة بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفرت الأمانة عددًا من الكوادر لتنظيم الدخول والخروج، تفادياً للزحام، وتطبيقاً للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحد من الزحام ومنع الدخول للمسلخ أو نقطة الذبح بدون حجز مسبق، باستثناء من لديه أضحية داخل المسلخ حسب الأرقام والطاقة الاستيعابية، إلى جانب دعم المسالخ بطواقم متخصصة لتقديم خدمات الذبح مروراً بالكشف الطبي البيطري للتأكد من سلامة الأضحية، وتوفير ظروف صحية ملائمة تضمن سلامة اللحوم بإشراف فني وإداري من قبل الأطباء البيطريين.