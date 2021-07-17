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القطاعات الأمنية .. تكامل في المهام الميدانية

القطاعات الأمنية .. تكامل في المهام الميدانية
http://almnatiq.net/?p=1005036
المناطق - مكة المكرمة

خطط وأدوار تتناغم بين القطاعات الأمنية في الحج ..لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال انتشار قواتها على مشارف الطرقات، ومداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتوفير المناخ الآمن في موسم حج هذا العام، عبر منظومة متكاملة يسودها التكامل والانسجام في أداء المهام.
كما أعطت هذه المنظومة الأمنية أنموذجاً يقتدى به في العمل على مدار الساعة ، وفي أي موقع ونطاق جغرافي , لتهيئة كل السبل لأداء حجاج بيت الله الحرام الركن الخامس بكل يسر وسهولة .
وكالة الأنباء السعودية رصدت خلال جولاتها على المداخل الرئيسية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، الحضور الكبير والانتشار الأمني الواسع لقوات أمن الحج “الدوريات الأمنية – المرور – أمن الطرق – قوات أمن الحج والعمرة – وأمن المنشآت – والمجاهدين “، وتعرفت أيضاً على أبرز ملامح الخطة الأمنية المنفذة في موسم حج هذا العام بداية من استقبال الحجاج عبر 4 مداخل لمكة المكرمة هي : طريق الشميسي، والتنعيم، والسيل، وطريق الهدا، إضافة للقادمين بالقطار، مروراً بعملية الفرز والتأكد من التصاريح آلياً، ومن ثم نقل الحجاج بواسطة الحافلات المدعمة بأنظمة ذكية لضمان دخولها المشاعر .
وظهرت القوى البشرية والتقنيات الحديثة التي تستند عليها القطاعات الأمنية في 10 مراكز ضبط أمني مدعّمة بأكفأ الأجهزة لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم الحج ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كامل الطاقات والتجهيزات أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة.
وقد أكملت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والقطاعات المشاركة في موسم حج هذا العام استعداداتها منذ وقت مبكر لأداء مهامها الموكلة إليها ، وجرى في هذا العام استحداث قوة للدوريات السرية تعمل بشكل متواصل ومستمر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لسالكي الطريق، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة عبر التطبيقات الإلكترونية وغيرها ومراقبة المركبات بشكل إلكتروني للـتأكد من دخولها بشكل نظامي .
وتركز هذه القطاعات الأمنية في واجباتها ومهامها ، على تحقيق أعلى معدلات الأداء ، في أعمال الحج ، بتنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة التي تمكن ضيوف الرحمن من أدائهم لمناسك الحج في سكينة وأمن وأمان.

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