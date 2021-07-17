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قائد الأسطول الغربي يحضر تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا

قائد الأسطول الغربي يحضر تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا

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قائد الأسطول الغربي يحضر تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا

قائد الأسطول الغربي يحضر تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=1005048
المناطق - واس

نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قام قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري بحضور حفل تخرج الدفعة الأولى للطلبة المبتعثين لدراسة العلوم البحرية بمملكة إسبانيا.
وأقيم الحفل برعاية وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين والملحق العسكري السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا.
وجرى تلاوة القسم على الطلبة السعوديين من قبل الملحق العسكري السعودي، ثم تقلدوا رتبهم الجديدة.

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