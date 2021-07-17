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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان

http://almnatiq.net/?p=1005055
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وأعرب جلالته خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة.
كما هنأ جلالته، خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، جلالته على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة الفضيلة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

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