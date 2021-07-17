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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1005056
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 161 يوماً 1859 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي عُقمت احترازيًا وأعيد فتحها هي مسجدان في كل من منطقتي الرياض والشرقية ومسجد في منطقتي القصيم وجازان.
وبينت أن الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

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