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5 آلاف مظلة شمسية توزع على طلائع الحجاج

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5 آلاف مظلة شمسية توزع على طلائع الحجاج

5 آلاف مظلة شمسية توزع على طلائع الحجاج
http://almnatiq.net/?p=1005058
المناطق - مكة المكرمة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ مبادرة ” ظل ووقاية 2″ ضمن مبادراتها وبرامجها التي تنفذها في خطتها العامة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الصحية الوقائية .
ووزعت اللجان العاملة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع وصول أول أفواج الحجيج اليوم 5000 مظلة شمسية في مراكز استقبال القادمين للحج في الساعات الأولى؛ حيث تستهدف مبادرة (ظل ووقاية) في موسمها الثاني توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، يتم توزيعها طيلة أيام الحج مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .
كما تهدف المبادرة التي ستشمل جميع الحجاج ومقدمي الخدمة في كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج لإعانتهم على توقي حرارة الشمس طيلة الموسم .

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