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تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة

تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة

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تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة

تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1005069
المناطق - الرياض

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي مسابقة ( ساحة حارتنا ) وذلك ضمن برنامج نشاطي الذي أطلقته وزارة التعليم للطلاب والطالبات صيف هذا العام .
وشارك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الفقرات المتنوعة للمسابقة التي أقيمت في حديقة الدوح، بإشراف مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام .
وأوضح مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن المسابقة عبارة عن فعاليات ومسابقات شعبية حركية تعكس الموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة بهدف تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة ، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني ، وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع .
وبين أن المسابقة مستمرة طيلة الصيف وستنفذ في الحدائق العامة والساحات وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة .

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