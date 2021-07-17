تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة

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نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي مسابقة ( ساحة حارتنا ) وذلك ضمن برنامج نشاطي الذي أطلقته وزارة التعليم للطلاب والطالبات صيف هذا العام .

وشارك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الفقرات المتنوعة للمسابقة التي أقيمت في حديقة الدوح، بإشراف مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام .

وأوضح مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن المسابقة عبارة عن فعاليات ومسابقات شعبية حركية تعكس الموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة بهدف تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة ، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني ، وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع .

وبين أن المسابقة مستمرة طيلة الصيف وستنفذ في الحدائق العامة والساحات وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة .