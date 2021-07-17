الجوف.. تدشين الحملة التسويقية لمنصة الأضاحي “أدها وأنت في منزلك”

المناطق - الجوف

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل عبد العزيز الرويلي مساء أمس ، الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع ) ” أدها وأنت في منزلك ” بحضور مساعد المدير العام لتنمية حاكم ثامن الرويلي ومدير مركز التنمية بمحافظة دومة الجندل سعود بدر الجباب ورئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي الجمعيات الخيرية بمنطقة الجوف سلامه بن سعد الشمري وممثل المنصة الوطنية للتبرعات بالجوف معتر نايف العويضة وبعض منسوبي الفرع وقياداته ونخبة من المتطوعين .

وتشتمل الحملة التسويقية التي انطلقت في بعض فروع الوزارة والمراكز التجارية المعروفة والمنتزهات والأسواق العامة بالمنطقة على منصات متنقلة بالحملة تضم كتيبات ومنشورات تهدف إلى تعريف كافة فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة ” تبرع ” بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة وتستمر مع حملة التبرع بالأضاحي عبر منصة “تبرع” إلى اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.