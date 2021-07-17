احدث الأخبار

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 مشروع سقيا زمزم يوزع أكثر من 150 مليون عبوة منذ تدشينه
أبرز المواد
 “المكبرية” بالمسجد الحرام .. صدحٌ بالأذان عبر الأزمان
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تجهز مسارات لتنظيم حركة ضيوف الرحمن بصحن الطواف
أبرز المواد
 مردم أمانة العاصمة المقدسة يستقبل أكثر من 35 ألف طن من النفايات
أبرز المواد
 تعليم الرياض ينفذ برنامج “ساحة حارتنا” لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق المملكة
منطقة الرياض
 النيابة العامة تشارك في موسم الحج بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل
أبرز المواد
 الجوف.. تدشين الحملة التسويقية لمنصة الأضاحي “أدها وأنت في منزلك”
منطقة الجوف
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

المنطقة الشرقية
صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى

صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المنطقة الشرقية

صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى

صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005085
المناطق - فتحيه عبدالله

استمراراً  للجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت صحة الشرقية بطاقمها ( الرجالي والنسائي )  جولات تفتيشية ورقابية  مكثفه بمحافظة الخبر و الدمام وتركزت زياراتها على المواقع الاكثر ازدحام  والصالونات النسائية والتي جات بناء على تنسيق بين لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات التي تم رفعها من قبلهم و للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون  مع أمانة المنطقة الشرقيه ممثلة ببلدية الخبر وبلدية الدمام . 
وتم خلال الجولات رصد عدد من  المخالفات وإحالتها للجهات المعنية وتتمثل  في تكدس العملاء لدى الكاشير ومدخل المطاعم وعدم ارتداء بعض العاملين بالمنشات للكمامات أثناء التعامل مع الزباين ، وتم إصدار المخالفات وشملت المخالفات  ايضا طريقة حفظ وتخزين الاغذيه وعدم التحقق من تطبيق توكلنا اثناء الدخول  وقياس الحرارة مع وجود مواد مجهولة المصدر مع سوء نظافة فرش الشعر   .
وذكر مدير التواصل والعلاقات الاستاذ مطلق الجلعود بأن صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية وبمتابعة وتوجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي بأنها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية خلال ايام العيد على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا بإذن الله.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة
أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*