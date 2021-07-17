صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى

المناطق - فتحيه عبدالله

استمراراً للجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت صحة الشرقية بطاقمها ( الرجالي والنسائي ) جولات تفتيشية ورقابية مكثفه بمحافظة الخبر و الدمام وتركزت زياراتها على المواقع الاكثر ازدحام والصالونات النسائية والتي جات بناء على تنسيق بين لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات التي تم رفعها من قبلهم و للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقيه ممثلة ببلدية الخبر وبلدية الدمام .

وتم خلال الجولات رصد عدد من المخالفات وإحالتها للجهات المعنية وتتمثل في تكدس العملاء لدى الكاشير ومدخل المطاعم وعدم ارتداء بعض العاملين بالمنشات للكمامات أثناء التعامل مع الزباين ، وتم إصدار المخالفات وشملت المخالفات ايضا طريقة حفظ وتخزين الاغذيه وعدم التحقق من تطبيق توكلنا اثناء الدخول وقياس الحرارة مع وجود مواد مجهولة المصدر مع سوء نظافة فرش الشعر .

وذكر مدير التواصل والعلاقات الاستاذ مطلق الجلعود بأن صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية وبمتابعة وتوجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي بأنها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية خلال ايام العيد على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا بإذن الله.