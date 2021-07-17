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أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

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أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005086
المناطق - فتحيه عبدالله

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من أعمال تزيين ممشى البهجة بحي النزهة بشرق الدمام، ( مقابل مستشفى الولادة والأطفال )، والذي تقوم عليه إدارة الصيانة والتشغيل بوكالة التعمير والمشاريع، وذلك ضمن استعدادات الأمانة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويتكون من مسارات للمشاة من الانترلوك وأحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات وكراسي، حيث تم وضع لوحات إرشادية مصنوعة من ألواح الألومنيوم تحتوي على عبارات توعوية مبتكرة للمحافظة على البيئة وعلى الأشجار والتشجيع على ممارسه المشي.

وأبانت الأمانة بأنه تم إنارة الممشى وذلك بتركيب إضاءات ديكوريه على طول الممشى، لافتة الى انه تم إضافة ممشى من الأسفلت الملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر وهو ممشى نوعي تم تصميمه بفكرة ما يعرف بـ (Tactical Urbanism)، حيث أنه يحتوي على عدة عناصر تفاعلية مثل ألعاب حركية للأطفال بعضها يحاكي الألعاب التراثية وبعضها ألعاب تعليمية وتثقيفية والبعض الآخر رسومات فنية هندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار، كما تم عمل أفكار تصميمية لجذب المارة على الطريق وهي عبارة عن عدة أقواس تم دهانها بألوان جذابة وتم وضعها في أول و منتصف وأخر الممشى، كما اشتملت الأعمال تركيب الزينة التي تحمل عبارات التهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وأعمال زينه وصور مجسمات، على طول الممشى، بالإضافة الى تركيب إضاءات تجميليه على الأقواس في بداية ومنتصف ونهاية الممشى.

وقالت إن تنفيذ هذا الممشى يعتبر مرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية في العام القادم، في قطعة الأرض الموجودة بجانب الممشى وسوف يتم تطويرها لتتناسب مع ما تم تطويره بهذا الممشى، وسوف يكون للمسطحات الخضراء وأشجار الظل النصيب الأكبر من التنفيذ.

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