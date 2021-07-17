2159 مسجداً وجامعا ومصلى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جازان

جازان ؛فضه عطيف

انهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442 هجرية من حيث صيانة وتنظيف وتعقيم ٩٧٥ مسجدا و١٠٦٢جامعاً و١٢٢ مصلى في كافة محافظات المنطقة لهدف حماية مرتادي المساجد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته وليؤدي المسلمون صلاتهم في مكان تملؤه السكينة والروحانية والخشوع .

هذا وثمن فضيلة مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي الجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية التي تعمل بجد دون ملل أو كلل ومؤكداً أن ما نقوم به هو واجب ديني ووطني حيث أن خدمة بيوت الله وتعميرها فيه أجر وفير وثواب جزيل .

من جانبه قدم المدخلي الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز إل الشيخ على اهتمامه البالغ ببيوت الله عز وجل وكذلك الدعوة والإرشاد سائلا الله أن تكون هذه في ميزان حسناته .

يذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان ستكون بحول الله وقوته في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة من صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة أي بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس .