ترقية 165 موظفا وموظفة بجامعة جازان

جازان:فضه عطيف؛

أوضح عميد الموارد البشرية بجامعة جازان الدكتور منصور بن حمود عواجي، أن معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اعتمد ترقية 165 موظفا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة من إداريين وفنيين على كادر الموظفين العام ممن تنطبق عليهم شروط الترقية على عدد من المراتب من المرتبة الرابعة وحتى العاشرة.

وأكد الدكتور منصور عواجي حرص العمادة على تنفيذ توجيهات معالي الرئيس بإتاحة الفرص العادلة بين المتقدمين للترقية، إلى جانب اعتماد الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات الترقيات الوظيفية، لافتا إلى أن هذه الترقيات ستسهم في تحفيز موظفي الجامعة لرفع إنتاجيتهم، وستعمل على تطوير بيئة العمل بالجامعة وتعزيز روح التنافس بين الموظفين بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.

وبارك عميد الموارد البشرية للموظفين والموظفات ممن تمت ترقيتهم، سائلا الله لهم التوفيق في بذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن تكون حافزاً لهم لمزيد من العطاء والتفاني، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم لمنسوبيها بما يعينهم على التقدم الوظيفي، وأن الفرص قادمة لمن لم يترق بإذن الله.

وقدم العواجي شكره وتقديره لأعضاء وعضوات اللجنة الدائمة للمسابقات والترقيات على ما بذلوه من جهود مميزة لترقية 165 موظفا وموظفة.

قائمة بأسماء الموظفين المرقيين: