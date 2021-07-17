700 مهندس وفني لتنفيذ الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء في المشاعر المقدسة

المناطق - مكة المكرمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء جاهزية خطتها التشغيلية ومشاريعها الكهربائية وكوادرها الفنية والمتخصصة، وذلك لتقديم خدمة كهربائية موثوقة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بتنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأكثر من 481 مليون ريال، وإنشاء 13 مشروعاً لشبكة النقل بقيمة 473 مليون ريال، ومشروع ربط محطة تحويل عرفات 3 بقيمة 7,5 ملايين ريال، إضافة إلى مشاريع تعزيز مغذيات الجهد المتوسط بقيمة 565 ألف ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي في “السعودية للكهرباء” المشرف العام على الخطة لموسم حج هذا العام المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أن الشركة قامت باستبدال جميع العدادات في المشاعر بعدادات ذكية وعددها 7785 عداداً؛ لتعزيز موثوقية الخدمة وتقليل زمن إعادتها عند حدوث انقطاع – لا قدر الله -، إضافة إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية في مشعر عرفات؛ للاستغناء عن التوليد المستأجر.

وبيّن أنه تم تنفيذ مشاريع أخرى تمثلت في أتمتة 520 محطة توزيع للتحكم بها من خلال مركز التحكم، وإنشاء محطات تحويل متنقلة؛ للحفاظ على موثوقية الشبكة، ومحطة عرفات مترو المتنقلة بقدرة إجمالية تبلغ 134 م.ف.أ، ومحطة المشاعر المتنقلة بقدرة إجمالية تصل إلى 335 م.ف.أ، إضافة إلى توسعة محطة عرفات 1 بإضافة قدرة 134 م.ف.أ.

وأكد المهندس العمري أن هذه المشاريع نُفذت تحت مظلة وزارة الطاقة وبإشراف ودعم مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أن القدرات المتاحة في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تبلغ نحو 21 ميجاوات، متوقعاً -وفقاً لدراسات الشركة وتقاريرها الفنية- ألا يتجاوز الحمل الذروي هذا العام 16,105 ميجاوات، مؤكداً حرص الشركة على راحة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات لموسم حج هذا العام.

وأعلن المهندس العمري استنفار أكثر من 700 مهندس وفني وإداري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة التشغيلية في جميع المواقع لتقديم أعلى مستوى من موثوقية الخدمة الكهربائية، وخصصت الشركة عدداً آخر من كوادرها الفنية والمتخصصة للعمل عن بُعد هذا العام، في ظل الظروف الصحية الحالية وجائحة كورونا، لدعم الكوادر الموجودة في المواقع المختلفة بالمشاعر المقدسة طوال الحج، موضحاً أنه تم تجهيز 84 مركز انطلاق لفنيي التوزيع والنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخارج المدن، وقد روعي في اختيار مواقعها أهمية المنطقة المخدومة وسهولة الوصول إليها، وحركة المرور واتجاه السير والطرق المخصصة للمشاة فقط.

وبيّن رئيس القطاع الغربي أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام تضمنت أكثر من 26,443 عملية صيانة وقائية لمعدات الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد والتحويل، والخطوط الهوائية وشبكات التوزيع، وفحص المولدات الاحتياطية لكبار المشتركين، بمشاركة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.