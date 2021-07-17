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ميقات ذي الحليفة يتأهب لاستقبال الحجاج

ميقات ذي الحليفة يتأهب لاستقبال الحجاج
http://almnatiq.net/?p=1005105
المناطق - مكة المكرمة

وقف المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي اليوم ميدانيا على جاهزية مرافق ميقات ذي الحليفة لاستقبال ضيوف الرحمن من القادمين للحج للعام الجاري 1442هـ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتقديم الخدمات المتميزة للحجاج تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة .
وأكد العتيبي خلال الجولة على المشرفين بالمقيات أهمية تقديم أعلى معايير الجودة لحجاج بيت الله الحرام ، وفق الإجراءات الصحية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

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