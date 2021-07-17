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“هيئة الأمر بالمعروف” تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي للحجاج

“هيئة الأمر بالمعروف” تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي للحجاج

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“هيئة الأمر بالمعروف” تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي للحجاج

“هيئة الأمر بالمعروف” تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي للحجاج
http://almnatiq.net/?p=1005112
المناطق_واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جهاز البث التفاعلي التوعوي في المراكز التوجيهية في مطار جدة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن برامجها التوعوية المتعلقة بشعيرة الحج لهذا العام المعتمدة في منصة الرئاسة العامة تحت عنوان “مبرور”.
وأوضح مدير الفرع بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري أن البرنامج يهدف إلى توعية الحجاج وإرشادهم في مناسك الحج، ويشتمل على محتوى الأمن الفكري وفضائل الأعمال وأهمية المحافظة على الشعائر الدينية، ويبث في محيط المراكز بمساحة مكانية تقدر بـ٣٠٠م.

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