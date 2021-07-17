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الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج

الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج
http://almnatiq.net/?p=1005118
المناطق_واس

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة 7800 متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام 1442 هـ.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورات 5168 متدرباً يمثلون 18 جهة حكومية وخاصة، شملت “رئاسة الحرمين، وشركة المياه الوطنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة أم القرى، والشرطة، والدفاع المدني، والمرور، وقوات الطوارئ الخاصة، ومكافحة المخدرات، والخطوط السعودية، والكشافة، والأمن العام، والتطوع الصحي، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، وأمن المنشآت، والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوّفين والمتطوعين”، فيما تم تأهيل وتدريب 2632 من منسوبي الهيئة في برامج متنوعة ومتخصصة.
وأوضح رئيس فريق التدريب في موسم الحج الدكتور محمد السويح أن الدورات تضمنت تخصصات “الإسعافات الأولية، والحالات الطبية الطارئة بالحج، وإدارة الكوارث والأزمات ومكافحة العدوى، وتخطيط كهربائية القلب، وبروتوكول الخدمات الطبية، والبي إل إس، والصيدلة، وعدد من التخصصات الطبية ذات العلاقة بموسم الحج”، مؤكداً حرص الهيئة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية خاصة المشاركة في الحج وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، وبرامج تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءاً رئيساً من العملية الإسعافية وإجراءً سريعاً يسهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.

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