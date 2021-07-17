أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع

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نفذت بلدية رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع أكثر من 400 زيارة تفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 19 مخالفة، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأكدت بلدية رفحاء استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام وإجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.