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أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع

أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1005121
المناطق_واس

نفذت بلدية رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع أكثر من 400 زيارة تفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 19 مخالفة، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
وأكدت بلدية رفحاء استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام وإجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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