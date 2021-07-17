احدث الأخبار

الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة
أبرز المواد
 أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج
أبرز المواد
 العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “هيئة الأمر بالمعروف” تفعّل جهاز البث التفاعلي التوعوي للحجاج
أبرز المواد
 ميقات ذي الحليفة يتأهب لاستقبال الحجاج
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تتيح رحلات خاصة ومقاعد إضافية للحجاج عبر شبكة رحلاتها
أبرز المواد
 700 مهندس وفني لتنفيذ الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 2159 مسجداً وجامعا ومصلى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جازان
منطقة تبوك
 ترقية 165 موظفا وموظفة بجامعة جازان
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تزين ممشى البهجة بالإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 صحة الشرقية جولات مكثفة بالدمام والخبر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعيد الأضحى
المنطقة الشرقية
الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة

الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة

أبرز المواد
أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع

أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع

أبرز المواد
الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج

الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج

أبرز المواد
العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة

الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة
http://almnatiq.net/?p=1005124
المناطق_ الرياض

قالت الهيئة العامة للنقل ،إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة، المركبةَ في غير ما رُخصت لأجله ،توضح الهيئة العامة للنقل أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك.

روابط ذات صلة

أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع

أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع
الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج

الهلال الأحمر يؤهل 7800 متدرب من منسوبي الهيئة والقطاعات المشاركة بالحج
العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*