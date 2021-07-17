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انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

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انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1005127
المناطق_فايز السميري

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك‬ أمسية فنية ثقافية ضمن أولى سلسلة فعاليات ملتقى فيض الابداع بالجمعية التي تقام بالشراكة مع مقهى نمو بتبوك وقد جاءت الفعالية تحت عنوان “كيف تحول مهارتك إلى مصدر دخل” بمشاركة عدد من الفنانات بالمنطقة واوضحت نائبة رئيس الفن التشكيلي بالجمعية مشرفة الملتقى الفنانة عفاف السراي ان الملتقى يهدف إلى إيجاد حراك ثقافي فني ضمن مبادرات وبرامج متنوعة تساهم في دعم المواهب وإظهار إبداعاتهممشيرة إلى أن الأمسية اشتملت على تقديم ورشة حوارية شارك بها الفنانة أسماء الحربي  والمدربة مريم البوق والفنانة نوال الشهري والخطاطة لمياء أحمدإضافة إلى وجود ركن للرسم المباشر شاركت به الفنانات ريماس الرويلي وراما العبيدان وتغريد البلوي ومعرض للفن التشكيلي ومعرض للحرفيات.

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