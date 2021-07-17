أمانة الشرقية تستعد لاستقبال ذبائح المضحّين بمسلخ الأهالي والمسلخ المبتكر بالخبر

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أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال ذبائح المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في مسلخ الأهالي والمسلخ المبتكر بمحافظة الخبر.

وشملت الاستعدادات توفير جميع التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ للوقاية من فيروس كورونا، والتقيد بالضوابط والاشتراطات، وتنظيم استقبال المضحين، وتحديد وقت العمل من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى الساعة 7 مساءً.

وقامت الأمانة بالتصريح لـ 6 مطابخ بالذبح واستقبال الأضاحي خلال العيد؛ حرصًا على تخفيف الازدحام على المسلخ الرئيسي وإيجاد بدائل وخيارات متعددة في ذبح الأضاحي، تسهيلاً على الجميع، وتفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.

وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال مركز البلاغات 940 .