أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في محافظة بقيق، من خلال تنفيذ خطة شاملة للرقابة والمسالخ والنظافة والصيانة وأعمال التزيين.

وتضمنت الاستعدادات تنظيف وتسوية وإزالة الحشائش وغسيل الأرصفة في محافظة بقيق والهجر، ورفع المخلفات المنزلية من أثاث ومفروشات، إضافة إلى تشكيل فرقة من النظافة والمبيدات الحشرية متجولة في أنحاء المحافظة خلال أيام العيد؛ لرفع المخلفات وتعقيم المواقع ورش المبيدات لمنع تكاثر الحشرات، إلى جانب تهيئة وتعقيم مصليات العيد ومحيطها بغسل الأرصفـة وزيادة الحاويات، وتهيئـة ساحات حراج الماشية وتنظيفها ورشها بالمبيدات الحشرية، وتخصيص فرق النظافة للكنس وتنظيف دورات المياه العامة بالمحافظة وهجرها.

وقامت الأمانة بتكثيف الرقابة على المسلخ؛ للتأكد من خلو المذبوحات من أي أمراض والتأكيد على المشغل بزيادة العمال والجزارين لاستقبال مذبوحات الأهالي ونظافة المسلخ والتخلص من نفاياته بالطرق الصحية السليمة، وسيكون برنامج الحجز المبكر للمذبوحات في المسلخ، وذلك يوم عرفه حيث سيكون وقت استلام المواشي الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، وذلك تسهيلاً على المستفيدين.

كما كثفت الأمانة جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمراكز التموينية والمطاعم ومستودعات التخزين وصالونات الحلاقة الرجالية؛ للتأكـد من التزامها وتطبيقها الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة.

وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال مركز البلاغات 940 .