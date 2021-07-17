احدث الأخبار

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه الكثيرون حال ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
 أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق
أبرز المواد
 الشيخ المطلق: منصة “إحسان” آمنة وموثوقة لاستخراج الهدي والأضاحي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعد لاستقبال ذبائح المضحّين بمسلخ الأهالي والمسلخ المبتكر بالخبر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل: تتخذ إجراءات حول فيديو متداول بشأن سائق سيارة أجرة
أبرز المواد
 أكثر من 400 زيارة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 19 منشأة خلال أسبوع
أبرز المواد
أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

أبرز المواد
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد

أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق

أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق
http://almnatiq.net/?p=1005139
المناطق_واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في محافظة بقيق، من خلال تنفيذ خطة شاملة للرقابة والمسالخ والنظافة والصيانة وأعمال التزيين.
وتضمنت الاستعدادات تنظيف وتسوية وإزالة الحشائش وغسيل الأرصفة في محافظة بقيق والهجر، ورفع المخلفات المنزلية من أثاث ومفروشات، إضافة إلى تشكيل فرقة من النظافة والمبيدات الحشرية متجولة في أنحاء المحافظة خلال أيام العيد؛ لرفع المخلفات وتعقيم المواقع ورش المبيدات لمنع تكاثر الحشرات، إلى جانب تهيئة وتعقيم مصليات العيد ومحيطها بغسل الأرصفـة وزيادة الحاويات، وتهيئـة ساحات حراج الماشية وتنظيفها ورشها بالمبيدات الحشرية، وتخصيص فرق النظافة للكنس وتنظيف دورات المياه العامة بالمحافظة وهجرها.
وقامت الأمانة بتكثيف الرقابة على المسلخ؛ للتأكد من خلو المذبوحات من أي أمراض والتأكيد على المشغل بزيادة العمال والجزارين لاستقبال مذبوحات الأهالي ونظافة المسلخ والتخلص من نفاياته بالطرق الصحية السليمة، وسيكون برنامج الحجز المبكر للمذبوحات في المسلخ، وذلك يوم عرفه حيث سيكون وقت استلام المواشي الساعة 6 مساء وحتى 9 مساء، وذلك تسهيلاً على المستفيدين.
كما كثفت الأمانة جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمراكز التموينية والمطاعم ومستودعات التخزين وصالونات الحلاقة الرجالية؛ للتأكـد من التزامها وتطبيقها الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة.
وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال مركز البلاغات 940 .

روابط ذات صلة

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*