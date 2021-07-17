احدث الأخبار

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك
أبرز المواد
 “بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “
أبرز المواد
 أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه الكثيرون حال ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
 أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق
أبرز المواد
 الشيخ المطلق: منصة “إحسان” آمنة وموثوقة لاستخراج الهدي والأضاحي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعد لاستقبال ذبائح المضحّين بمسلخ الأهالي والمسلخ المبتكر بالخبر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
أبرز المواد
تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

أبرز المواد
“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

أبرز المواد
أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

أبرز المواد

وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة

وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005144
المناطق_واس

أقامت وزارة الداخلية معرضاً توعوياً خلال موسم الحج ١٤٤٢ هـ (بسلام آمنين) ، وذلك بسوق مكة مول، بمشاركة الدفاع المدني والأمن العام ، والجوازات والعمليات الأمنية ٩١١ ، والخدمات الطبية، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وإدارة الترجمة بديوان الوزارة، ونادي ضباط قوى الأمن.
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالوزارة الدكتور نايف الفراج أن المعارض تهدف لتعريف الزوار بما تقدمه القطاعات التابعة للوزارة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والزائر، والرد على الاستفسارات للراغبين في أداء فريضة الحج، وإطلاع الزوار على نتائج وأهداف حملة “وطن بلا مخالف”.
وأضاف الفراج أن الزوار حرصوا على التعرف على الخدمات المقدمة من إدارة الجوازات في إصدار الهوية للمقيمين، وإصدار الجواز السعودي، والخطوات التي من الممكن اتباعها، والتعريف بتعليمات السفر بعد الاشتراطات التي فرضت بسبب جائحة كورونا، ومعرفة الخدمات التي يقدمها الأمن العام، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية المتمثلة في مستشفيات ومستوصفات قوى الأمن في مناطق المملكة ، إضافة إلى حرص الزوار على معرفة وسائل السلامة التي يقدمها الدفاع المدني للوقاية من المخاطر كالتعامل مع الحريق وحالات الغرق وكيفية التواصل في حالات الخطر وطلب الإنقاذ، والسلامة في المنازل واجتناب مكامن الخطورة.

روابط ذات صلة

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك
“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “
أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*