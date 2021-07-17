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ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005147
المناطق_واس

شهدت أسواق المواشي بمنطقة نجران هذه الأيام زيادة في حركة البيع والشراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وانسيابية في حركة المرور داخل الأسواق.
ورصدت واس في جولة ميدانية اليوم، حركة البيع والشراء ووفرة المواشي بجميع أنواعها.
‏وأوضح صالح سلامة أحد بائعي المواشي بالسوق أن الخروف البلدي يتراوح سعره من 1000 إلى 1800ريال حسب الحجم وهو الأكثر مبيعاً، فيما يصل سعر الخروف البلدي الحرش من 900 إلى 1300 ريال، و”النعيمي” تتراوح أسعاره من 1000 إلى 1500ريال.
فيما أكد محمد ناصر أحد المتسوقين أن السوق فيه ما يتواءم مع كل احتياج، وأن التنظيم فيه مميز، و تتوفر الأضاحي بجميع أنواعها، والجميع يطبقون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ويقوم مرور نجران بتنظيم حركة السير داخل السوق وخارجه وتنظيم الحركة المرورية لتسهيل مهمة المواطنين والمقيمين في شراء وبيع الأضاحي بكل يسر وسهولة، كما تنفذ أمانة المنطقة جولات رقابية مكثفة على المسالخ ونقاط الذبح مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتوفير الأطباء البيطريين للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، والحرص على النظافة الدائمة وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات.

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