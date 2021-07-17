“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

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يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك تنفيذ حملته الإرشادية “تعرف على أضحيتك بنفسك ” أسوةً ببقية مناطق المملكة التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى 9 ذي الحجة 1442هـ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي أن الحملة الإرشادية والتي تنفذها الفرق الميدانية في سوق الأغنام تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها للشروط والمواصفات الشرعية والصحية، حيث يقوم أخصائيون وبيطريون من الفرع بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية منها والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف على الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها.

وأضاف المهندس الرويلي أن خدمات الفرع بسوق الأغنام بتبوك تشمل كذلك الإجابة على استفسارات مربي الأغنام عن النظام الأمثل لتغذية المواشي، كما تشمل الخدمات المقدمة توعية المواطن ومربي المواشي بفترة التحريم للأدوية البيطرية واللقاحات وهي تختلف من منتج إلى آخر، بالإضافة إلى عمل جولات رقابية وتفقدية داخل السوق للكشف عن المواشي المصابة مراعاة للصحة العامة.