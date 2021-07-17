تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

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تتجدد الحركة الاقتصادية للمواشي في أسواق منطقة تبوك هذه الأيام وكعادتها في كل عام، وسط إقبال من المتسوقين.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية من خلال جولتها اليوم بسوق المواشي بتبوك الذي يضم أكثر من 600 حظيرةٍ للأنعام , تنوّع واردات الأغنام فيه من عدة دول، الأمر الذي أدى إلى رفع من خيارات السوق وتباين أسعاره التي تراوحت للمحلي مابين الـ 1100 إلى 2000 ريال, أما سعر المستوردة فتفاوتت أسعارها من 900 إلى 1300 ريال.