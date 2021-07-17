احدث الأخبار

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك
أبرز المواد
 “بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “
أبرز المواد
 أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 ازدياد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي بنجران مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تقيم معرضاً توعوياً في العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه الكثيرون حال ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
 أمانة الشرقة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في بقيق
أبرز المواد
 الشيخ المطلق: منصة “إحسان” آمنة وموثوقة لاستخراج الهدي والأضاحي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعد لاستقبال ذبائح المضحّين بمسلخ الأهالي والمسلخ المبتكر بالخبر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
أبرز المواد
تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

أبرز المواد
“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

أبرز المواد
أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

أبرز المواد

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك

تنوّع واردات الأغنام يرفع من خيارات أسواق الأضاحي وتباين أسعارها بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1005162
المناطق_واس

تتجدد الحركة الاقتصادية للمواشي في أسواق منطقة تبوك هذه الأيام وكعادتها في كل عام، وسط إقبال من المتسوقين.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية من خلال جولتها اليوم بسوق المواشي بتبوك الذي يضم أكثر من 600 حظيرةٍ للأنعام , تنوّع واردات الأغنام فيه من عدة دول، الأمر الذي أدى إلى رفع من خيارات السوق وتباين أسعاره التي تراوحت للمحلي مابين الـ 1100 إلى 2000 ريال, أما سعر المستوردة فتفاوتت أسعارها من 900 إلى 1300 ريال.

روابط ذات صلة

“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “

“بيئة تبوك” تواصل تنفيذ حملة “تعرف على أضحيتك بنفسك “
أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة نجران تغلق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة مكة المكرمة: القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*