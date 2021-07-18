مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يتفقد الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة المركزية

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تفقد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير اليوم المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية لقياس جاهزيتها في تقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام وذلك بعد وصول الفوج الأول من حجاج بيت الله لهذا العام 1442 هـ رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الصحة.

وأوضح الدكتور مطير أن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم ومدى تطبيق تدابير وزارة الصحة وإجراءاتها وتعليماتها الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد19.

وبيّن أن هذه الجولة شملت مستشفى أجياد العام للطوارئ ومراكز طوارئ الحرم والفرق الصحية الموجودة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية ،مبيناً أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للحجيج .

وأكد مدير الشؤون الصحية تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية؛ لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين- بإذن الله-، داعيا جميع الحجاج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية.

من جانبه بين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن مراكز طوارئ الحرم تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل