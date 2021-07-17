الشؤون الإسلامية بعسير تنهي أعمالها لتهيئة (٣٦٥٥) جامعاً ومصلى عيد

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تهيئة ( ٣٦٥٥ ) جامعاً ومسجداً ومصلىً للعيد في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بعسير أحمد بن عبدالله الخيري بأن تلك الجهود التي جاءت لتهيئة مصليات العيد من خلال تنظيف وفرش المصليات بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، والعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع وتهيئتها، مشيراً إلى أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس، منوهاً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية.