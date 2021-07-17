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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
http://almnatiq.net/?p=1005173
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

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