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«الأرصاد»: نتابع الحالة الجوية بالرياض.. وفرصة لهطول الأمطار غدًا

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«الأرصاد»: نتابع الحالة الجوية بالرياض.. وفرصة لهطول الأمطار غدًا

«الأرصاد»: نتابع الحالة الجوية بالرياض.. وفرصة لهطول الأمطار غدًا
http://almnatiq.net/?p=1005188
المناطق_ الرياض

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنه يتابع الحالة الجوية التي تمر بها منطقة الرياض، على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الفرصة لا تزال واردة لاستمرار هطول الأمطار على العاصمة نهار غد.

وأوضح مدير مركز الأرصاد بمنطقة الرياض عايض البلوي، في بيان عبر حساب مركز الأرصاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نتابع مع الجهات ذات العلاقة تأثير الحالة الجوية على منطقة الرياض وفق الآلية المتبعة على مدار الساعة.

وأشار البلوي، إلى أن الفرصة لا تزال واردة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهار الغد على العاصمة الرياض.

من ناحيته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار تصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة على منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، واصفًا حالة «تروية» التي تمر بها العاصمة الآن بالتاريخية.

 وخلال مداخلة مع «MBC»، قال الحصيني: نحن ما زلنا في منتصف فصل الصيف، ومن الطبيعي أن نشهد في هذه الفترة من العام موجات متفاوتة بين الأجواء الصيفية العادية والحارة.

 ولفت إلى أنه «من المتوقع أن ينتهي فصل الصيف فعليًا في السادس من سبتمبر، على أن تتحسن الأجواء ليلاً في 24 أغسطس المقبل، مع بقاء الأجواء حارة في وسط النهار».

وأضاف الحصيني: بالنسبة لحالة «تروية» وهطول الأمطار فقد بدأت الخميس الماضي، وتلك حالت تاريخية بالنسبة لمنطقة الرياض لأننا في فصل القيظ، والتوقعات تبشر بالخير، لهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى حد السيول على العاصمة.

وأشار الحصيني، إلى أنه «من المتوقع أن تستمر هذه  الحالة (تروية) إلى ما بعد عيد الأضحى،  ثم تنحسر بعدها على المناطق الجنوبية الغربية والغربية، وسوف تتحسن الأجواء وتنخفض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين».

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