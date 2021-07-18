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جمعية تعليم القرآن وعلومه بجنوب أبوعريش “مُتقِن” تُطلق هويتها البصرية

جمعية تعليم القرآن وعلومه بجنوب أبوعريش “مُتقِن” تُطلق هويتها البصرية

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جمعية تعليم القرآن وعلومه بجنوب أبوعريش “مُتقِن” تُطلق هويتها البصرية

جمعية تعليم القرآن وعلومه بجنوب أبوعريش “مُتقِن” تُطلق هويتها البصرية
http://almnatiq.net/?p=1005198
المناطق_فضة عطيف

أطلقت جمعية تعليم القرآن وعلومه بقرى جنوب أبوعريش ” مُتقن ” الهوية البصرية للجمعية اليوم ، بحضور وكيل محافظة أبوعريش حسن بن محمد حكمي  ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان الأستاذ عبدالله بن حسن الأمير
‏وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن علي مسملي أن الهوية البصرية تعزز أهداف الجمعية التي تأسست في الـ6 من شهر رمضان الماضي، وتسعى للعناية بتعليم القرآن الكريم تلاوةً وتجويدًا، وحفظًا لجميع فئات المجتمع، ونشر علم القراءات بين الحفظة، والعناية بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وتأهيل الكوادر العاملة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز عظمة كتاب الله تعالى لدى المجتمع.
‏وأبان أن الجمعية تهدف لتحقيق رسالتها كجمعية أهلية تعنى بتعليم القرآن الكريم وعلومه من خلال منهجيات محكمة وفق أفضل الممارسات الرائدة، عبر برامجها المستقبلية الموجهة لجميع فئات المجتمع بدءًا من أطفال الروضة وطلاب التعليم العام والجامعي، إلى الموظفين وكبار السن والجاليات.
‏وأطلقت الجمعية الفرصة التبرعية لمستفيدي الجمعية المتاحة على المنصة الوطنية للتبرعات – تبرع -، التي تسعى لكفالة عدد من حلقات التحفيظ بالجمعية؛ ليستفيد منها معلمو الحلقات وطلابُها.

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